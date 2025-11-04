با برافراشته شدن پرچم سه‌رنگ ایران در مراسم ۱۳ آبان، شور ایمان و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی درخشان‌تر از همیشه جلوه کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در مراسم باشکوه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران با افتخار و صلابت در دستان مردم مؤمن و انقلابی به اهتزاز درآمد و جلوه‌ای از اقتدار، همبستگی و وفاداری ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

امروز خیابان‌ها و میادین شهر‌ها شاهد حضور گسترده مردم بودند که با پرچم برافراشته جمهوری اسلامی ایران، یکصدا در مسیر اقتدار گام برداشتند.

مردان و زنان مؤمن، جوانان و دانش‌آموزان، با شور و شعور انقلابی، نشان دادند که عزت و اقتدار ایران اسلامی در دل ملت آن زنده و پایدار است.

برافراشته شدن پرچم، نمادی از اتحاد و همبستگی اقشار مختلف مردم و تجلی پایبندی ملت ایران به آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بود.