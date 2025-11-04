رئیس جمهور در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، مساجد را بهترین کانون برای ساماندهی امور اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محله‌ها دانست و بر اهتمام دولت برای تحقق الگوی مدیریت و حکمرانی محله محور، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز سه‌شنبه به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد. در این نشست، گزارش دبیرخانه شورا درباره الزامات، ملاحظات و پیشنهاد‌های اجرایی درباره تدوین سیاست‌های الگوی مدیریت و حکمرانی محله‌محور، به همراه بررسی چالش‌ها و مرور تجربه‌های موفق ملی و بین‌المللی در این زمینه، با دقت و تفصیل به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

آقای پزشکیان در سخنانی ناظر به موضوعات مطرح شده در این گزارش، ضمن تأکید بر اهمیت این رویکرد، مسجد را محور اصلی تحقق الگوی مدیریت و حکمرانی محله‌محور برشمرد و اظهار داشت: مساجد در کشور ما با وجود ظرفیت‌های عظیم و کارکرد‌های گسترده، امروز فقط به محل برگزاری نماز محدود شده‌اند؛ در حالی که اگر این پایگاه‌های دینی و اجتماعی به جایگاه تاریخی و رسالت اصیل خود بازگردند، بخش قابل توجهی از مشکلات، معضلات و کاستی‌های موجود در محلات، برطرف خواهد شد.

رئیس‌جمهور با توجه به ضرورت نقش‌آفرینی مساجد در سامان‌دهی امور اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، گفت: نمی‌توان در محله‌ای، مسجدی فعال داشت و در همان محله، شاهد فقر، اعتیاد، سرقت، بیکاری زنان سرپرست خانوار و محرومیت باشیم. هدف ما از محور قرار دادن مسجد، نگاهی جامع به همه ابعاد زیست‌محله‌ای و پوشش‌دهی خلأ‌های پنهان و نیاز‌های مربوط به قشرهای مختلف است؛ از دغدغه‌های معیشتی و درمانی تا حمایت‌های اجتماعی و آموزشی ویژه قشرهای کم‌توان و کم‌برخوردار.

آقای پزشکیان، همچنین حضور نیرو‌های دغدغه‌مند و متخصص در مساجد و تبدیل این مراکز به حلقه اتصال میان نهاد‌های اجرایی، خدماتی و حمایتی را ضرورتی مهم دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح، هیچ منع قانونی ندارد و با واقعیت‌های اجتماعی و ارکان فرهنگی کشور، سازگار است. این مسیر می‌تواند به هدایت و ارتقاء ساحت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی کمک کند.

در ادامه با تأکید رئیس‌ جمهور، مقرر شد که ابعاد تکمیلی این طرح در نشست آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و پیگیری شود.

در بخش دیگری از نشست با رأی اکثریت اعضا، محمد علی کی‌نژاد در سمت ریاست هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابقا شد.

همچنین، آقایان ابراهیم نورمحمد، سید محمد بطحایی، حامد تقدیری و خانم فاطمه قاسم‌پور به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان انتخاب شدند. افزون بر این، اعضای دو هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسال و نشر کتاب کودک و نوجوان نیز با رأی اعضا مشخص شدند.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان نشست، ضمن قدردانی رسمی از وزیر ورزش و جوانان و مجموعه این وزارتخانه، از دستاورد‌های درخشان ورزشکاران کشور در عرصه‌های بین‌المللی و افتخارآفرینی آنان در میدان های گوناگون، تجلیل به عمل آوردند.