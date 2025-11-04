به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد پشتیبانی راهیان نور استان با قدردانی از حضور مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان در مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان گفت: بهترین راه مقابله با تهدیدات نرم دشمن راهیان نور است.

هاشمی با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌ها حداکثر توان و کمک خود را برای رفاه دانش آموزان و دانشجویان در پشتیبانی از کاروان راهیان نور داشته باشند، گفت: منطقه عملیاتی محل فداکاری و ایثار بسیاری از دلیرمردان این مرز و بوم بوده که باید محلی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد تا دانش آموزان و دانشجویان از نزدیک با فرهنگ ایثار و شهادت و اهداف شهدا آشنا شوند.