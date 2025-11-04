پخش زنده
وزارت بهدشت فلسطین در نوار غزه از افزایش تعداد شهدای جنگ غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۲ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۶۷۷ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز سهشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴ فلسطینی، شهید (۳ شهید جدید و ۱ شهید کشف شده) شده و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.
وزارتخانه یادشده تأکید کرد هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در جادهها باقی ماندهاند و تیمهای امدادی و دفاع مدنی هنوز موفق به دسترسی به آنها نشدهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (هجدهم مهرماه گذشته)، ۲۴۰ نفر شهید شده، ۶۰۷ نفر زخمی و ۵۱۱ جسد کشف و منتقل شدهاند.
با احتساب این آمار، از آغاز حملات اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مجموع شهدای نوار غزه به ۶۸ هزار و ۸۷۲ نفر و تعداد مجروحان به۱۷۰ هزار و ۶۷۷ نفر رسیده است.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن ادامه میدهد.