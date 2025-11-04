تمرینات ملی پوشان بوچیا جوانان و بزرگسالان کشور در قزوین در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم های ملی بوچیا برای بازی های پارا آسیایی 2025 جوانان امارات و 2026 ناگویا ژاپن آماده می شوند .

تمرینات تیم های ملی بوچیا تا شانزدهم آبان در قزوین پیگیری می شود. ورزشکاران جوان بوچیا با انگیزه‌ بالا در حال آماده‌سازی هستند.

حضور تیم ملی بزرگسالان هم فرصت مناسبی برای انتقال تجربه به ملی پوشان جوان است.

جوانانی که برای نخستین تجربه آسیایی آماده می‌شوند و بزرگسالانی که در مسیرافتخارآفرینی دوباره گام برمی‌دارند.