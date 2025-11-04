به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ صد‌ها معترض استرالیائی مقابل نمایشگاه بین المللی تسلیحات نظامی در سیدنی، حضور دو شرکت اسرائیلی تولید کننده سلاح را که در نسل کشی غزه نقش اصلی دارند به شدت محکوم کردند و خواستار اخراج آنها شدند.

شماری از معترضان تلاش کردند از موانع فلزی مقابل این نمایشگاه بین‌المللی عبور کنند که پلیس با فشردن افشانه فلفل معترضان را با چشمانی اشک‌بار متوقف و دست‌کم ده نفر را بازداشت کرد.

این در حالی است که پلیس درخواست رسمی آنان را برای برپائی تظاهرات مقابل نمایشگاه تجهیزات نظامی رد کرد ه بود.

"گروه اقدام برای فلسطین" در این تجمع اعتراضی خواستار تعطیلی نمایشگاه شد؛ اما ده‌ها مأمور پلیس از ایجاد هرگونه اختلال احتمالی در برگزاری این نمایشگاه جلوگیری کردند.