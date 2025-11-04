پخش زنده
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اعلام کرد : هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان تشکیل شده و ریاست آن بر عهده روح الله عباسپور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نصیری، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین، در خبر 20 شبکه قزوین گفت: هیئت نظارت درانتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی در استان قزوین تشکیل و احکام آن توسط هیئت نظارت مرکزی کشور صادر شده است که روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیئت نظارت استان؛ عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نایب رئیس هیئت نظارت؛ و فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنگوی هیئت نظارت استان انتخاب و معرفی شدهاند.
وی در مورد الکترونیکی بودن انتخابات افزود: توسط وزارت کشور اعلام شده است که حتی در همه روستاها انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود بدین جهت در حال آماده کردن شرایط برای برگزاری تمام الکترونیک انتخابات هستیم.
مدیرکل سیاسی انتخابات استان گفت: مگر اینکه در روزهای آخر برخی از زیرساخت اجازه کار ندهد، ولی احتمال بر این هست که تمامی شعبات انتخابات حتی در روستاهای دور افتاده هم به صورت الکترونیکی برگزار شود.
نصیری در ادامه با اشاره به جدول کلی زمانبندی انتخابات شورای شهر گفت: بر اساس تقویم پیش رو، صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور ۲۷ آذر خواهد بود و پس از آن انتشار آگهی ثبتنام از داوطلبان در همان تاریخ توسط فرمانداران صورت میگیرد.
وی افزود: تشکیل هیئتهای اجرایی شهرستانها توسط فرمانداران هم از ۲۸ آذر ماه تا دوم دی ماه (به مدت ۵ روز) ادامه دارد و از سوم تا ششم دی ماه فرایند تشکیل هیئتهای اجرایی پیگیری میشود.
به گفته دبیر ستاد انتخابات استان گفت: اولین کار اجرایی در ستاد انتخابات، ثبتنام از داوطلبان در داخل و خارج از کشور است که از ۲۱ دی تا ۲۷ دی ماه انجام خواهد شد.
وی افزود: پس از آن وارد مرحله استعلامات از مراجع پنجگانه در مورد کاندیداهای ثبتنام شده میشویم که ۱۰ روز مهلت دارند و سپس هیئتهای نظارت تا ۲۰ روز فرصت دارند کار خود را به پایان برسانند.
نصیری در مورد جدول زمانبندی انتخابات شورای روستایی گفت: ثبتنام از شوراهای روستا از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن ماه به مدت ۷ روز خواهد بود، همچنین ۱۰ تا ۱۴ روز برای هیئتهای نظارت و دستگاههای استعلامدهنده در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد انتخابات در پاسخ به سؤالی درباره استعفای مدیران اظهار داشت: تاکنون ما اخباری در این زمینه دریافت نکردیم.
وی گفت: انتخابات در ۲۸ شهر انتخابات برگزار میشود، یک شهر دارای شورای ۹ نفره است، پنج شهر دارای شورای ۷ نفره است و ۲۲ شهر دارای شورای ۵ نفره است.
مدیرکل سیاسی انتخابات استان افزود: تعداد روستاهای دارای شورای ۵ نفره، ۳۹ روستا و تعداد شوراهای دارای ۳ نفره هم ۶۴۰ روستا است.
به گفته نصیری، انتخابات مجموعاً در ۶۷۹ روستا و ۲۸ شهر برگزار میشود.
وی گفت: ایرانی بودن، مدرک تحصیلی برای شورای شهر تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت لیسانس و تا ۵۰ هزار نفر فوق دیپلم، و برای روستا پنج نفره دیپلم و زیر پنج نفره سواد خواندن و نوشتن شرایطی است که این داوطلبان شوراها باید داشته باشند.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.