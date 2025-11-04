پخش زنده
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اشغالگر که تحت پیگرد دادگاه کیفری بینالمللی نیز قرار دارد بار دیگر در دادگاه مرکزی تلآویو حاضر شد تا به اتهامات فساد مالی مطرحشده علیه خود پاسخ دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از فلسطین آنلاین، روزنامه «اسرائیل هیوم» در این باره اعلام کرد که نتانیاهو وارد دادگاه شده و روند ادای شهادت خود را آغاز کرده است.
وی پیشتر از حضور در جلسات دادگاه، طفره رفته و بهانههایی، چون سفر یا مشغله ناشی از تحولات مربوط به نسلکشی دو ساله رژیم صهیونیستی در نوار غزه را مطرح کرده بود.
نتانیاهو با سه پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی میشود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچیک از این اتهامات را نپذیرفته است.
پروندههای برجسته فساد نتانیاهو
پرونده «۱۰۰۰» مربوط به دریافت هدایای گرانقیمت توسط بنیامین نتانیاهو و اعضای خانوادهاش از سوی برخی تجار است که براساس این اتهام، وی در ازای این هدایا، تسهیلات و کمکهایی در حوزههای مختلف برای آنان فراهم کرده است.
در پرونده «۲۰۰۰»، نتانیاهو متهم است که با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحرونوت»، وارد مذاکره شده تا پوشش رسانهای مثبتی دریافت کند.
اما پرونده «۴۰۰۰» به ارائه تسهیلات به «شاؤول الوویچ»، مالک پیشین وبسایت خبری «واللا» و مسئول در شرکت ارتباطات «بیزک»، مربوط میشود و نتانیاهو در ازای این تسهیلات، خواستار پوشش رسانهای مثبت بوده است.
تلاش سارا نتانیاهو برای درخواست عفو همسرش
در گزارشی که پیشتر توسط رسانههای عبری منتشر شد، آمده است که «سارا نتانیاهو»، همسر نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از وزرای حزب لیکود خواسته تا نامهای خطاب به «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم امضا کنند و در آن خواستار صدور عفو برای بنیامین نتانیاهو شوند.
بر اساس این گزارش، سارا نتانیاهو بهصورت شخصی با شماری از وزرایی که از امضای این نامه خودداری کردهاند تماس گرفته و تلاش کرده آنان را برای حمایت از درخواست عفو متقاعد کند.
وی در جریان این تماسها گفته است: اکنون زمان مناسبی است، بهویژه پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، نیز چنین درخواستی را مطرح کرده است.
سارا نتانیاهو همچنین افزوده است: این موضوع برای ما اهمیت دارد. به هر حال، این پروندهها ساختگی هستند و نتیجهای از آنها حاصل نخواهد شد؛ بیایید این موضوع را تمام کنیم.
در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) گذشته، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان سخنرانی خود در کنست رژیم صهیونیستی، از اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم، درخواست کرد تا بنیامین نتانیاهو را مورد عفو قرار دهد. ترامپ در آن زمان با اشاره به هدایایی که نتانیاهو برخلاف قانون دریافت کرده و در ازای آن تسهیلاتی برای برخی بازرگانان فراهم کرده بود خطاب به هرتزوگ گفت: چرا به بیبی (نتانیاهو) عفو نمیدهید؟ در زمان جنگ، چه کسی به سیگار و شامپاین اهمیت میدهد؟
در ادامه، رسانههای رسمی گزارش دادند که وزرا نامه خطاب به رئیس رژیم را غیرضروری دانسته و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی تلقی کردند. آنان این اقدام را صرفاً یک حرکت تشریفاتی از سوی «عیدیت سیلمان» محیط زیست رژیم صهیونیستی دانستند که ابتکار آن را بهعهده داشت، نه بیشتر.
علاوه بر محاکمه داخلی نتانیاهو، دادگاه کیفری بینالمللی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، حکم بازداشت وی به همراه «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را بهدلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در حق فلسطینیان در نوار غزه صادر کرد.