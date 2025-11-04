شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، از مردم خراسان شمالی به پاس حضور در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان، قدردانی کرد.

در بخشی از این بیانیه قدردانی آمده: دانشجویان، دانش آموزان و جوانان بصیر در کنار سایر آحاد مردم ولایتمدار خطه همیشه هوشیار باب الرضا- گنجینه معرفتها؛ با لبیک به ندای مولی و مقتدایشان در رزمایش توام با ایمان، بصیرت و لحظه شناسی یوم الله 13آبان؛ باصلابت حضور یافتند تا بگویند: استیلای کفر و شرک بر سرای ایران زمین جز خوابی آشفته نیست ؛" ...وَ لَن يجْعَلَ اللَّهُ لِلْکفِرِينَ عَلي المؤْمِنِينَ سبِيلاً" ...

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با ادای احترام به ساحت قدسی حضرت صدیقه کبری؛ فاطمه زهرا سلام الله علیها و به پاس این حضور ارزشمند از همه آحاد مردم سلحشور استان، و علی الخصوص اصحاب خبر و رسانه و صداوسیمای استان که سهم بسزایی در اطلاع رسانی و بسترسازی این حضور داشتند، صمیمانه قدردانی می کند.