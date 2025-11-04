تیم‌های ملی مردان و زنان پینگ پنگ ایران، تهران را به مقصد ریاض میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ترک کردند.

اعزام پینگ پنگ بازان مرد و زن ایران به بازی‌های کشور‌های اسلامی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پینگ پنگ بازان کشورمان برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی عازم ریاض شدند.

مردان پینگ پنگ ایران با ترکیب محمد موسوی طاهر و بنیامین فرجی با هدایت جمیل لطف الله نسبی عازم این رقابت‌ها شدند. امیرحسین هدایی دیگر ملی پوش تنیس روی میز کشورمان که در لیگ فرانسه توپ میزند از پاریس به جمع ملی پوشان اضافه خواهد شد.

بانوان تنیس روی میز ایران نیز با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی و با هدایت سیما لیموچی راهی عربستان شدند. شیما صفایی دیگر ملی پوش ترکیب سه نفره ایران که در لیگ فرانسه بازی میکند، از فرانسه به جمع ملی پوشان پینگ پنگ کشورمان افزوده خواهد شد.

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، سرپرستی کاروان تنیس روی میز اعزامی به بازی‌های کشور‌های اسلامی را برعهده دارد.

بازی‌های کشور‌های اسلامی سه روز دیگر به طور رسمی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز خواهد شد.