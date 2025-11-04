



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی از روند ساخت طرح دامداری هفت هزار راسی روستای بهرام آباد شهرستان دورود بازدید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: کلنگ ساخت دامداری هفت هزار رأسی روستای بهرام آباد شهرستان دورود در سال ۱۴۰۰ در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار و با زیر بنای ۵۲ هکتار به زمین زده شد.





امید امیدی افزود: هم اکنون تأسیسات زیر بنایی این طرح شامل آب، برق، گاز و فیبر نوری انجام شده و ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.





معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: این طرح برای ساخت نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد آن آورده سرمایه گذار است و تلاش می‌کنیم با تأمین مابقی آن به ساحت پروژه سرعت ببخشیم.