ساخت دامداری هفت هزار رأسی دورود نیازمند حمایت مسئولان
طرح دامداری هفت هزار رأسی روستای بهرام آباد شهرستان دورود از سال ۱۴۰۰ کلنگ زنی شده و تنها ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی از روند ساخت طرح دامداری هفت هزار راسی روستای بهرام آباد شهرستان دورود بازدید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: کلنگ ساخت دامداری هفت هزار رأسی روستای بهرام آباد شهرستان دورود در سال ۱۴۰۰ در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار و با زیر بنای ۵۲ هکتار به زمین زده شد.
امید امیدی افزود: هم اکنون تأسیسات زیر بنایی این طرح شامل آب، برق، گاز و فیبر نوری انجام شده و ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: این طرح برای ساخت نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد آن آورده سرمایه گذار است و تلاش میکنیم با تأمین مابقی آن به ساحت پروژه سرعت ببخشیم.
به گفته امیدی این طرح از پروژههای مهم کشاورزی و دامداری استان به شمار میآید که با ساخت آن زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم فراهم خواهد شد.