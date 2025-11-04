علی جرایه، نوجوانی با شجاعتی کم نظیر در دل دفاع مقدس
شهید علی جرایه، کوچک ترین رزمنده شهیدی که با روحیهای مثال زدنی و شجاعتی کم نظیر، هم رزمان خود را همراهی کرد و در خاطرهها به یادگار ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ شهید علی جرایه، یکی از دانشآموزان جوان و مؤمن بود که با وجود سن کم، در جبهههای حق علیه باطل حضوری فعال و مثالزدنی داشت، وی با شجاعتی کمنظیر و روحیهای بیهمتا هم رزمان خود را در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب و میهن همراهی میکرد.
این رزمنده کوچک، با ایثار و فداکاری خود نه تنها هم رزمانش را دلگرم میکرد، بلکه الگویی الهامبخش برای نسلهای بعدی شد.
گفتنی است علی جرایه نوجوانترین رزمنده در جنگ ایران و عراق اهل سرابباغ آبدانان بود.
وی در ۱ مهر سال ۱۳۵۰ متولد شد، دوران تحصیل خود را تا اول راهنمایی ادامه داد و در زمان جنگ ایران و عراق به عنوان رزمنده بسیجی به گردان ۵۰۵ محرم، تیپ ۱۱ امیرالمومنین (ع) سپاه پیوست و راهی جنگ شد.
علی جرایه در ۱ اسفند سال ۱۳۶۲ طی عملیات والفجر ۵ در منطقه عملیاتی مهران در سن ۱۲ سالگی از ناحیه سر مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و به شهادت رسید.