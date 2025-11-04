شهید علی جرایه، کوچک‌ ترین رزمنده شهیدی که با روحیه‌ای مثال‌ زدنی و شجاعتی کم نظیر، هم‌ رزمان خود را همراهی کرد و در خاطره‌ها به یادگار ماند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ شهید علی جرایه، یکی از دانش‌آموزان جوان و مؤمن بود که با وجود سن کم، در جبهه‌های حق علیه باطل حضوری فعال و مثال‌زدنی داشت، وی با شجاعتی کم‌نظیر و روحیه‌ای بی‌همتا هم‌ رزمان خود را در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب و میهن همراهی می‌کرد.

این رزمنده کوچک، با ایثار و فداکاری خود نه تنها هم‌ رزمانش را دلگرم می‌کرد، بلکه الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های بعدی شد.