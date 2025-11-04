پخش زنده
در آیین فرهنگی خشتمالی یزد، جمعی از هنرمندان و شهروندان، به شکل نمادین در مرمت برج و باروی تاریخی شهر سهیم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد همراه بود، شرکتکنندگان با روشهای سنتی، خاک رس را با کاه و آب درآمیختند و خشتهایی ساختند که در مرمت برج و باروی تاریخی یزد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آیین خشتمالی یکی از قدیمیترین فنون معماری در مناطق کویری ایران است؛ خشتهایی که از خاک و کاه ساخته میشوند، نه تنها یادآور فرهنگ سنتی زیستمحیطی مردم این خطهاند، بلکه استحکام و سازگاری آنها در برابر گرما و سرمای شدید، راز ماندگاری هزارساله بناهای خشتی یزد را رقم زده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در حاشیه این برنامه، ضمن قدردانی از همت مردم و هنرمندان گفت: وقتی مردم خودشان در آیینهای مرمتی شرکت میکنند، میراث فقط حفظ نمیشود؛ بلکه دوباره زنده میشود.
این دورهمی با شور و همدلی برگزار شد و یادآور ارتباط دیرینه مردم یزد با خاک و هنر خشت بود؛ هنری که هنوز در تاروپود معماری این شهر تاریخی نفس میکشد و نماد پایداری فرهنگ کویر ایران است.