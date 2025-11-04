پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتدار غذایی، پیشنیاز اقتدار ملی است، گفت: سهم وزارت جهاد کشاورزی در این اقتدار با توجه به نقش این وزارتخانه در امنیت غذایی، کمتر از بخشهای دفاعی نبوده و پایهگذار اقتدار ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در نشستی با اعضای شورای مدیران و معاونین وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه به عنوان یکی از مهمترین و گستردهترین بخشهای اجرایی و توسعه کشور یاد کرد و با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه بهترین محل برای ارزیابی کار بخشها و وزارتخانههای مختلف دولت است، تاکید کرد: در روز اول جنگ تحمیلی، بخش دفاعی و نیروهای مسلح و در روز دوم نیز جبهه اقتصادی پیروز و موفق بود که در زمان آغاز جنگ و با وجود ایام محرم و صفر، پایان مدارس و دانشگاهها و آغاز سفرهای تابستانی، فروشگاه مملو از کالا بود و هیچ کمبودی دیده نشد که بخشی از آن مرهون اتکای وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی و همکاری و مدیریت این دو حوزه است.
راهبرد دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از گرانفروشی و احتکار است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از گرانفروشی و احتکار است، گفت: در دولت و ستاد تنظیم بازار تلاش کردیم که برخوردها تا حد امکان تعزیراتی نباشد و برخی سیاستهای نظارتی و تنظیمی همانند آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دادیم.
عارف با اشاره به جلسات متعدد خود با برنجکاران در سال گذشته، ادامه داد: در آن جلسات، کشاورزان از دولت خواستند که واردات برنج آزاد نشود تا بتوانند برنج را با قیمت کیلویی ۷۵ هزار تومان به فروش برسانند، اما عده محدودی واسطه با زیر قیمت، برنج را از کشاورزان خریداری کردند و کیلویی بالای ۳۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند و این عده محدود واسطه، از دسترنج کشاورزان سودجویی میکنند.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با تبریک روز ۱۳ آبان، تصریح کرد: مقام معظم رهبری از این روز به عنوان روز افتخار و پیروزی یاد کردند و کسانی که نسبت به رفتار آمریکا ذرهای شک داشتند، در جنگ ۱۲ روزه و عهدشکنی آمریکا در مذاکرات هستهای، شک آنان نسبت به نیات و رفتار دشمنان کشور به یقین تبدیل شد.
عارف، همچنین به مشکلات بخش کشاورزی و تولیدات در این حوزه، از جمله خشکی چند ساله، بحران آب و قطعی برق، اشاره و تصریح کرد: بخش کشاورزی در مسئله آب و برق، مظلوم واقع میشود و کشاورزان، اعتراضی نکردند.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از شاخصهای امیدوارکننده و مثبت وزارت جهاد کشاورزی در تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین تولیدات کشاورزی، باغی و دامی، تأکید کرد: راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی است که همواره نگاه اقتصادی به این موضوع نداشتیم و خود اتکایی در کنار استفاده از بازار منطقه در صورت لزوم، در اولویت بوده است.
باید در کالاهای اساسی به سمت رقابت حرکت کنیم
عارف با تأکید بر اینکه باید در کالاهای اساسی به سمت رقابت حرکت کنیم، تصریح کرد: رقابت در تولید کالاهای اساسی به عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به عنوان موسسهای قدیمی و با چهرههای برجسته و علمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که باید این سازمان در منطقه پیشتاز باشد، چرا که با تلاشهای انجام شده و فضای به وجود آمده در سیاست خارجی دولت، فضا برای همکاری و تعامل حداکثری با کشورهای منطقه فراهم شده است که در این جهت، همکاری تهاتری را پذیرفتهایم و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتظار داریم در جهت راهبرد خودکفایی و نگاه به منطقه، حرکت کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید شکر، حرکت به سمت خودکفایی در تولید موز به دلیل ارزبری بالا و افزایش تولیدات دامی در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در کنار وزارتخانههای تخصصی وظایف مرتبط با بخشهای خود در قانون اساسی را به خوبی در یک سال گذشته انجام دادند و همه مشکلات را با همکاری یکدیگر حل کردند و به بیرون از دولت انتقال داده نشد و این احساس مسئولیت مشترک، ویژگی ارزشمندی است، چرا که مردم نیاز به آرامش دارند و نباید دل مردم را خالی کرد.
عارف، همچنین با اشاره به راهبرد امنیت غذایی در کالاهای اساسی و تولیدات کشاورزی در بیانات مقام معظم رهبری از دهههای گذشته، تاکید کرد: ایشان در بیانات روز گذشته خود بر اقتدار ملی و قوی شدن تاکید داشتند و به عنوان راهبرد آینده کشور اعلام کردند.
اقتدار غذایی، پیشنیاز اقتدار ملی است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتدار غذایی، پیشنیاز اقتدار ملی است، تصریح کرد: سهم وزارت جهاد کشاورزی در اقتدار ملی با توجه به نقش این وزارتخانه در امنیت غذایی، کمتر از بخشهای دفاعی نیست.
عارف گفت: اگر معیشت مردم تامین شود، آرامشی در جامعه حکمفرما میشود که در این صورت میتوان از مردم توقعاتی همانند خلاقیت، ابتکار و تولید علم داشت. سهم وزارت جهاد کشاورزی در اقتدار ملی، نه تنها کمتر از سایر بخشها نیست، بلکه پایهگذار اقتدار ملی است.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با یادآوری جشن خودکفایی تولید گندم در سال ۸۳ و مجوز صادرات ۲ میلیون تنی آرد، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز به سمت خودکفایی در گندم حرکت کند. البته باید سیاستهای دو دهه گذشته بازنگری شود و بخش خصوصی تشویق شود که در این جهت، استانهای همجوار را به کشورهای منطقه وصل کنیم و مانع تراشی نکنیم تا این روند تراز تجاری مثبت ادامه یابد.
عارف با اشاره به اصلاحات ساختاری در دولت و قدردانی از وزارت جهاد کشاورزی که برای اجرا و پیگیری این راهبرد داوطلبانه به میدان آمده است، گفت: اقدام وزارت جهاد کشاورزی، ناشی از همان احساس مسئولیت مشترک در دولت است که البته در هر اقدام جدیدی با اعتراضاتی روبرو میشود و نامههایی به رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ارسال میشود، اما بنای دولت بر این است که در صورت جمعبندی نهایی به نفع بخشها عمل و در صورت نیاز بازنگری و اصلاحات ساختاری اعمال شود.
معاون اول رئیس جمهور، اهمیت واگذاری امور به بخش خصوصی را خاطرنشان ساخت و تصریح کرد: نظام به مرحلهای رسیده است که مسئولیتهای حاکمیتی نیز به بخش خصوصی واگذار شود و زمانی از اصل ۴۴ این تفسیر میشد که مسئولیت تصدیگری با حاکمیت است، اما پس از ابلاغ سیاستهای کلی مسیر باز شد و امروز وضع کشور به گونهای است که میتوان بخشهای حاکمیتی، حتی در حوزه امنیت را نیز به بخش خصوصی دهیم که بهتر از دولت عمل میکنند.
عارف، اهمیت تمرکززدایی را خاطرنشان ساخت و گفت: باید مسئولیتها تا حد امکان به استانها واگذار شود که در این زمینه با تفاسیر قانونی از سمت شورای محترم نگهبان روبرو هستیم. باید وزارتخانهها با تعامل شورای نگهبان این مسائل را حل کنند تا محوریت امور را در استانها دنبال کنیم.
اجرای برنامه هفتم پیشرفت لازم الاجرا است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه محور کار و برنامه دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله است، بیان کرد: اجرای برنامه هفتم پیشرفت لازم الاجرا است که باید در این چارچوب عمل کنیم و بندها و موادی از این برنامه نیز در صورت نیاز با ساز و کارهای قانونی اصلاح شود.
عارف ادامه داد: برای اجرای برنامه هفتم باید آمار دقیقی در دست باشد که دریافت نکردن اطلاعات یا استاندارد نکردن تعرفه آمار، مشکلی قدیمی در بخش آمار است و به گمراهی در برنامهریزیها منجر میشود و از وزارت جهاد کشاورزی با توجه به حساسیت این بخش میخواهیم دقیق و با وسواس، آمار را برای مدیریت کلان کشور ارائه دهد و در ارائه آمار «برای خوش آمد» یا «مصلحتاندیشی» دوری کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سازمان تعاون روستایی و اعلام حمایت کامل دولت از این سازمان، تصریح کرد: از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره این بحث مطرح بود که باید دست واسطهها را کوتاه کنیم و نباید کالای کشاورزی در مزرعه یک قیمت و در بازار قیمت دیگری داشته باشد که ضرورت دارد تشکلها را قویاً حمایت کنیم و در سیاستگذاریها سهیم باشند. به هر میزان که به نهادهای مردمی بها دهیم، در اجرای سیاستها موفقتر خواهیم بود.
وی درباره وابستگی به نهادههای دامی، تصریح کرد: در خصوص نهادههای دامی، مسائلی هدفدار درباره نهادهای مربوطه مطرح شد که ارز مورد نیاز این بخش را در بازه زمانی مشخصی نتوانستیم تامین کنیم، اما از برخی از واردکنندگان گله داریم، چرا که اگر دولت گاهی دیر عمل کند یا بدحساب باشد، اما بدهیهای خود را پرداخت خواهد کرد و انتظار داشتیم که وارد کنندگان، کالاها را ترخیص کنند.
عارف تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی همواره بدهی ۵ میلیارد دلاری این وزارتخانه که از گذشته به ارث رسیده است را در همه جلسات دولت مطرح میکند که البته یک میلیارد از این بدهی پرداخت شده است و برای ۴ میلیارد دیگر نیز در حال برنامهریزی هستیم که در ماههای آینده، این بدهی گذشته و باقیمانده از دولتهای قبل با ساز و کاری پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین به تاکیدات و منویات مهم رهبر معظم انقلاب درباره رقابتی کردن خرید کالاها اشاره و تاکید کرد: وابستگی به چند شرکت، منطقی نیست و باید تنوع بخشی در دستور کار قرار گیرد و با احتیاط و برنامهریزی به این سمت برویم.
عارف گفت: در جلساتی که با فروشگاههای زنجیرهای پس از جنگ ۱۲ روزه داشتیم، از دولت خواهش کردند که اجازه واردات کالاها را به آنها بدهیم. باید این راهبرد به گونهای ساماندهی شود تا هر بخشی که ظرفیت دارد، بتواند در چارچوب سیاستها و ضوابط وارد عمل شود.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا برنامهریزیهای لازم در زمینه تامین، تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان و همچنین سوخت و انرژی را انجام دهد.
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز به تشریح اقدامات این وزارتخانه در یک سال گذشته، از جمله اجرای سند توسعه عدالتمحور، توجه به منابع تولید به ویژه آب و خاک، حمایت از تولید داخل، امنیت غذایی، انضباط بخشی در حوزههای مالی و ارزی، توجه به صادرات و سیاست کشاورزی، اصلاح نباتات و دام، همکاری با دانشگاهها، اقدامات در حوزه تنظیم بازار و تحقیقات، پرداخت.