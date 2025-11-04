بقائی: ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال و سرنوشت خویش است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت روز دانش آموز تاکید کرد: معنای مبارزه با استکبار، در مقاومت مقتدرانه در برابر تحمیل، پافشاری بر عدالت، استقلال فکری و پیشرفت علمی و بومی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این پیام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشت: «سیزدهم آبان یادآور سه رویداد سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ بهدنبال اعتراض به کاپیتولاسیون، شهادت دانشآموزان و دانشجویان معترض در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به رژیم استبدادی، و سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸ که نمادی از اعتراض ملت ایران به دههها مداخله خارجی بود.»
وی با اشاره به پیام مشترک این سه رویداد تاریخی افزود: «در گذر این سه دهه، یک پیام روشن تکرار شد: ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است.»
بقائی در بخش دیگری از پیام خود، به بازتولید سیطرهطلبی در جهان امروز اشاره و معنای کنونی مبارزه با استکبار را تشریح کرد. وی تصریح کرد: «امروز در جهانی که سیطرهطلبی و خودبرترپنداری به شکل تجاوز نظامی، عهدشکنی، تحریم، فشار اقتصادی و انحصار فناوری بازتولید میشود، معنای مبارزه با استکبار در مقاومت مقتدرانه در برابر تحمیل، پافشاری بر عدالت، استقلال فکری و پیشرفت علمی و بومی است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان پیام خود یاد و راه تمام کسانی را که برای استقلال، عزت و آزادی ایران ایستادند، گرامی داشت.