به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت: برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، جایزه نوبل مدت‌ها است اعتباری را که قرار بود داشته باشد از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به‌عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیرغربی که «دشمن» منافع غرب تلقی می‌شوند، مورد استفاده قرار گرفته است. اعطای جایزه به‌اصطلاح «صلح» امسال به فردی که در واقع به تحریک «جنگ» علیه کشور خود می‌پردازد و هم‌زمان عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی در فلسطین را می‌ستاید، این برداشت را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.