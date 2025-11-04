پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی مازندران از استقرار گشتهای مشترک نظارتی در محورهای اصلی ورودی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل دامپزشکی استان مازندران از اجرای طرح قرنطینه در مبادی ورودی شهرها و استقرار گشتهای مشترک نظارتی از غرب تا شرق استان خبر داد و گفت: این اقدام برای جلوگیری از ورود دامهای قاچاق و آلوده به استان انجام شده است.
حمزه آقاپور کاظمی در حاشیه بازدید از ایست بازرسی فعالشده در شهرستان میاندرود اظهار داشت: با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای خسارتباری مانند تب برفکی و اجرای مصوبه ممنوعیت ورود دام زنده به استان، ایستهای بازرسی متعددی در محورهای اصلی ورودی استان برقرار شده است.
وی با تأکید بر لزوم همراه داشتن گواهی حمل بهداشتی افزود: کلیه دامداران برای حمل و نقل درون استانی نیز باید از اداره دامپزشکی شهرستان گواهی حمل بهداشتی دریافت و در هنگام تردد همراه داشته باشند. در غیر این صورت، جابهجاییهای درون استانی هم با محدودیتهای جدی روبرو خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با هشدار به متخلفان تصریح کرد: هرگونه تخلف در زمینه قاچاق دامهای آلوده، با قاطعیت کامل و بر اساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. سلامتی جمعیت دامی استان و صیانت از اقتصاد دامداران قانونمند برای ما اولویت مطلق است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برپایی این ایستهای بازرسی گامی مؤثر و ضروری برای کنترل بیماریها، حفظ سلامت سرمایههای دامی استان و جلوگیری از خسارات سنگین اقتصادی ناشی از شیوع بیماریهایی مانند تب برفکی است و تا زمانی که لازم باشد با قدرت ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در این ایستهای بازرسی، بازرسان دامپزشکی به بررسی مجوزهای حمل بهداشتی، سلامت دامها و فرآوردههای خام دامی میپردازند و از تردد هرگونه دام فاقد مجوز و غیربهداشتی به داخل استان ممانعت به عمل میآورند.