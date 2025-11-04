ملی پوش هی بال کشورمان با درخشش در میابقات جهانی ۲۰۲۵ در کشور استرالیا موفق شد به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند و صبح فردا در دیداری حساس با نماینده انگلیس به رقابت می پردازد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سینا ولی‌زاده ملی‌پوش ارزنده کشورمان در رشته هی‌بال، با عملکردی درخشان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۱۰ تا ۱۵ آبان‌ماه در شهر بریزبن کشور استرالیا در حال برگزاری است، موفق شد به جمع چهار بازیکن برتر جهان راه پیدا کند.

ولی‌زاده که پیش‌تر با پیروزی درخشان مقابل ترون جسون از آفریقا با نتیجه ۷ بر ۶، جردن شپرد از استرالیا و سیلوا میگوئل از پرتغال به مرحله یک‌هشتم نهایی رسیده بود، در ادامه با قدرت مسیر خود را تا نیمه‌نهایی ادامه داد.



ملی‌پوش کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی با نمایشی کم‌نقص، شیوان ارورا از هند را با نتیجه قاطع ۷ بر ۲ شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با عملکردی مقتدرانه موفق شد لو شین از چین را با نتیجه ۷ بر ۴ از پیش‌رو بردارد و جواز حضور در جمع چهار بازیکن برتر رقابت‌ها را کسب کند.

مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات صبح فردا (۱۴ آبان‌ماه) برگزار می‌شود و سینا ولی‌زاده در این مرحله به مصاف جک ویلن از انگلیس می رود.