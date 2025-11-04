به گزارش



مسیر ریلی بروجرد شاخه‌ای از خط راه آهن دورود –خرم‌آباد محسوب می‌شود و از منطقه دینارآباد بخش شیروان آغاز و تا محدوده دانشگاه آزاد در فیال ادامه دارد، این مسیر حدود ۲۷ کیلومتر طول دارد و بخش عمده‌ای از خاک‌برداری آن انجام گرفته و براساس برآورد اولیه حدود ۲ میلیون مترمکعب عملیات عمرانی در این پروژه در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، عملیات اجرایی تونل راه‌آهن بروجرد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان در ورودی روستای چنارستان آغاز شد، طرحی که بخشی از مسیر ریلی دورود - بروجرد - ملایر است و با هدف اتصال لرستان به شبکه ملی حمل‌ونقل ریلی کشور اجرا می‌شود.مسیر ریلی بروجرد شاخه‌ای از خط راه آهن دورود –خرم‌آباد محسوب می‌شود و از منطقه دینارآباد بخش شیروان آغاز و تا محدوده دانشگاه آزاد در فیال ادامه دارد، این مسیر حدود ۲۷ کیلومتر طول دارد و بخش عمده‌ای از خاک‌برداری آن انجام گرفته و براساس برآورد اولیه حدود ۲ میلیون مترمکعب عملیات عمرانی در این پروژه در دستور کار قرار دارد.

راه‌آهن بروجرد در ایستگاه دلی‌آباد از خط دورود – خرم‌آباد منشعب و به‌سمت مرکز شهرستان امتداد می‌یابد، هدف از اجرای این مسیر توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی بروجرد است، این خط ریلی علاوه بر حمل بار، ظرفیت تبدیل‌شدن به محور گردشگری و اشتغال منطقه‌ای را دارد.

راه‌آهن دورود – بروجرد نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار لرستان دارد، اجرای این طرح با هدف پیوند مستقیم بروجرد به شبکه ریلی کشور، زمینه گسترش صادرات کالا‌های تولیدی، افزایش اشتغال و ارزش‌افزوده در بخش‌های کشاورزی و گردشگری را فراهم می‌سازد. تکمیل سریع‌تر مسیر می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منطقه ایجاد کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح راه‌آهن بروجرد را یکی از کریدور‌های حیاتی توسعه در غرب کشور خواند و بر ضرورت تأمین و تداوم اعتبارات ملی آن تأکید کرد.

مهدی مجیدی با اشاره به نقش راه‌آهن در رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه گفت: این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه رشد صنایع محلی، افزایش رقابت‌پذیری تولید و ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: چنین طرحی تنها در سایه پیگیری مستمر، هم‌افزایی نهادی و حضور جدی مدیران اجرایی می‌تواند از مرحله تعلیق خارج شود و به نقطه اثرگذاری واقعی برسد.

معاون استاندار بیان کرد: راه‌آهن بروجرد نه‌تنها یک پروژه زیرساختی بلکه مسیری برای تحول اقتصادی لرستان است و باید با نگاه بلندمدت و تخصیص هوشمندانه اعتبارات، به عنوان محور اتصال غرب کشور به شبکه ریلی ملی، تا مرحله بهره‌برداری کامل پیش برود.

مجیدی یادآور شد: این مسیر از دینارآباد بخش شیروان آغاز و در محدوده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد پایان می‌یابد و با عبور از مناطق مرتفع، شامل اجرای ۳۰ پل و آبراه (۱۰ پل با دهنه بزرگ) و تونل ۴۸ به طول پنج کیلومتر خواهد بود؛ تونلی که به‌عنوان بزرگ‌ترین تونل ریلی خاورمیانه شناخته می‌شود.

وی افزود: پروژه در ایستگاه دلی‌آباد از خط راه‌آهن دورود – خرم‌آباد منشعب می‌شود و با اتصال مستقیم به شهر بروجرد، مسیر تازه‌ای برای حمل بار و جابجایی مسافر در سطح ملی ایجاد خواهد کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال نخست بهره‌برداری، ظرفیت این مسیر به ۴.۷ میلیون تن بار و ۲ میلیون مسافر می‌رسد که تا افق ۱۴۱۴ به ۱۱.۲ میلیون تن بار و ۶ میلیون مسافر افزایش خواهد یافت.

سرپرست کارگاه راه‌آهن بروجرد، در این آیین اظهار کرد: پروژه راه‌آهن بروجرد با آغاز عملیات اجرایی تونل در کیلومتر ۲۱، وارد مرحله عملیاتی تازه‌ای شده این طرح بخشی از کریدور ریلی غرب کشور است که شمال را به جنوب ایران متصل خواهد کرد.

منصور حمیدی گفت: پروژه راه‌آهن بروجرد یکی از طرح‌های عمرانی آینده‌ساز در لرستان است که در مسیر تکمیل کریدور غرب - مرکز کشور اجرا می‌شود و نقش مهمی در حمل‌ونقل ملی خواهد داشت.

وی افزود: طول کل مسیر این پروژه ۲۷ کیلومتر است که از منطقه دینارآباد در بخش شیروان آغاز و تا محدوده دانشگاه آزاد در منطقه فیال ادامه دارد.

حمیدی حجم فعالیت عمرانی پروژه را گسترده توصیف کرد و یادآور شد: در این مسیر حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب عملیات خاک‌برداری، همین میزان خاک‌ریزی و بیش از ۴۵ هزار متر مکعب عملیات بتن‌ریزی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت فنی طرح اظهار کرد: در طول این ۲۷ کیلومتر، بخش تونلی پروژه به طول حدود ۴۵۰ متر اجرا می‌شود که عملیات انفجار و حفاری آن آغاز شده است. این طرح علاوه بر ایجاد زیرساخت ریلی مطمئن، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه صنعتی در منطقه بروجرد خواهد بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس در آیین آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن بروجرد در ورودی روستای چنارستان، با قدردانی از همکاری اهالی منطقه و مسئولان شهرستان، همدلی را عامل اصلی پیشرفت پروژه دانست و افزود:اگر همراهی مردم و مسئولان نبود، گره اصلی این طرح باز نمی‌شد و شاید عملیات متوقف می‌ماند.

عباس گودرزی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های عمرانی افزود: فرصت‌ها دیر به دست می‌آیند و زود از دست می‌روند، بنابراین باید از لحظات همکاری و تعامل سازنده بیشترین بهره را برد.

نماینده بروجرد ضمن تجلیل از استانداری لرستان و فرمانداری شهرستان گفت:مدیران دلسوز دستگاه‌های اجرایی با پیگیری مداوم، زمینه تسریع در اجرای پروژه را فراهم کرده‌اند.

وی ضمن ابراز ارادت به مردم چنارستان و روستا‌های همجوار اظهار کرد: از صمیم دل دست تک‌تک مردم این منطقه را می‌بوسم؛ آنها همواره پای کار انقلاب بوده‌اند و این مسیر توسعه مرهون حمایت و بزرگواری‌شان است.

وی با اشاره به تلاش همه دستگاه‌ها و نهاد‌های محلی، از جمله سپاه، نیروی انتظامی، شهرداری، اعضای شورای شهر و خانواده‌های شهدا، تأکید کرد:با هماهنگی بیشتر مسئولان شهرستان بروجرد و مشارکت مردم، روند احداث راه‌آهن با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه خواهد یافت تا نسل‌های آینده از ثمرات آن به نیکی یاد کنند.