پخش زنده
امروز: -
دادستان کرمان از کشف ۸۰۲ قبضه سلاح غیرمجاز و توقیف بیش از دو هزار خودروی شوتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: این طرحها برای افزایش احساس امنیت عمومی، مقابله با جرائم سازمانیافته و برخورد قاطع با مظاهر ناامنی اجرا می شود.
مهدی بخشی افزود: در چند روز اخیر بیش از ۸۰۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شد و با همکاری نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی و برخورد با افراد و گروههایی که اقدام به نگهداری یا استفاده از سلاحهای غیرمجاز میکنند، در اولویت است.
دادستان کرمان در ادامه از آغاز طرح توقیف خودروهای موسوم به "شوتی" از پنجشنبه گذشته خبر داد و افزودد: دو هزار دستگاه خودروی شوتی که بیشتر در حمل کالای قاچاق و برخی فعالیتهای غیرقانونی استفاده می شدند، در عملیات گسترده انتظامی شناسایی و متوقف شدند.
وی در بخش دیگری از سخنانش یاد آور شد.: در نیمه نخست امسال با اجرای طرحهای هدفمند، سرقتهای مسلحانه در استان کرمان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد کاهش یافته است.