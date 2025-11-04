به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم شهرستان شوشتر می‌رسد، از امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه لغایت روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه و در بازه زمانی ساعت ۸ صبح تا ۱۷، رزمایش‌های نظامی با هدف ارتقای آمادگی و هماهنگی نیرو‌های مربوطه در مناطقی از شهرستان اجرا خواهد شد.

در ادامه اطلاعیه فرمانداری شوشتر آمده است: طی این ایام ممکن است صدا‌هایی در برخی نقاط شهر شنیده شود که صرفاً مربوط به انجام این رزمایش‌ها می‌باشد.