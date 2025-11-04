به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مرحله دوم ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد از امروز با تعیین پیمانکار آغاز شد و روند تکمیل و تجهیز بیمارستان تأمین اجتماعی هم با تأمین اعتبار شتاب گرفته است.

برای اجرای مرحله اول ساخت این بیمارستان هم ۲۰۹ میلیارد تومان هزینه شد.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: مرحله دوم ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد با انتخاب پیمانکار آغاز شده است و پیمانکار قول داده از امروز عملیات را آغاز کند و تا دو هفته آینده کارگاه تجهیز شود.

محمدصادق امیرعشایری افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده برای امسال ۱۶۰ میلیارد تومان است و قرار است با پیگیری‌های نماینده مردم مهاباد در مجلس، ۴۰ میلیارد تومان هم از محل توازن به این طرح اختصاص یابد و معادل این میزان اعتبار را هم وزارت بهداشت تخصیص می‌دهد.

امیرعشایری اضافه کرد: تلاش می‌شود این طرح تا ۳۶ ماه آینده به اتمام برسد.

وی، در بازدید از روند ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی هم از تسریع در روند تکمیل و تجهیز این بیمارستان خبر داد و گفت: در شهرستان مهاباد دو پروژه درمانی در حال ساخت است یکی بیمارستان ۶۴ تخت خوابی تأمین اجتماعی که قابلیت ارتقا به ۹۶ تخت را دارد و مرحله اول این بیمارستان با چهل میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به اتمام رسیده و مرحله دوم ساخت هم آغاز شده است و درحال حاضر در مجموع ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرماندار مهاباد اضافه کرد: با سفر کمیسیون بهداشت و درمان و پیگیری‌های نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این بیمارستان تخصیص داده شده و دستور هم گرفته شده که در حین ساخت و ساز مراحل تجهیز بیمارستان انجام گیرد که با تلاش پیمانکار و تیم همراه امیدواریم در دهه فجر سال آینده این پروژه به بهره برداری برسد.