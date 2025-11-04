پخش زنده
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آغاز مرحله دوم بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مرحله دوم ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد از امروز با تعیین پیمانکار آغاز شد و روند تکمیل و تجهیز بیمارستان تأمین اجتماعی هم با تأمین اعتبار شتاب گرفته است.
برای اجرای مرحله اول ساخت این بیمارستان هم ۲۰۹ میلیارد تومان هزینه شد.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: مرحله دوم ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد با انتخاب پیمانکار آغاز شده است و پیمانکار قول داده از امروز عملیات را آغاز کند و تا دو هفته آینده کارگاه تجهیز شود.
محمدصادق امیرعشایری افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده برای امسال ۱۶۰ میلیارد تومان است و قرار است با پیگیریهای نماینده مردم مهاباد در مجلس، ۴۰ میلیارد تومان هم از محل توازن به این طرح اختصاص یابد و معادل این میزان اعتبار را هم وزارت بهداشت تخصیص میدهد.
امیرعشایری اضافه کرد: تلاش میشود این طرح تا ۳۶ ماه آینده به اتمام برسد.
وی، در بازدید از روند ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی هم از تسریع در روند تکمیل و تجهیز این بیمارستان خبر داد و گفت: در شهرستان مهاباد دو پروژه درمانی در حال ساخت است یکی بیمارستان ۶۴ تخت خوابی تأمین اجتماعی که قابلیت ارتقا به ۹۶ تخت را دارد و مرحله اول این بیمارستان با چهل میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به اتمام رسیده و مرحله دوم ساخت هم آغاز شده است و درحال حاضر در مجموع ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
فرماندار مهاباد اضافه کرد: با سفر کمیسیون بهداشت و درمان و پیگیریهای نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این بیمارستان تخصیص داده شده و دستور هم گرفته شده که در حین ساخت و ساز مراحل تجهیز بیمارستان انجام گیرد که با تلاش پیمانکار و تیم همراه امیدواریم در دهه فجر سال آینده این پروژه به بهره برداری برسد.