نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، حضرت فاطمه زهرا (س) را نماد روشنگری، جهاد تبیین و الگوی مقاومت و ولایت‌مداری دانست و جایگاه والای ایشان را در پاسداری از ارزش‌های الهی ستود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نورکریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در مراسم دهه اول فاطمیه شهرستان ایوان با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را الگویی از روشن‌بینی، دفاع از حق و پاسداری از ارزش‌های الهی معرفی کرد.

وی بیان کرد: حضرت زهرا (س) پرچمدار جهاد تبیین و ولایت‌مداری است و پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، با حضور آگاهانه و سخنان روشنگرانه خود، در برابر انحراف از مسیر خلافت الهی ایستادگی نمود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار یادآور شد: حضرت فاطمه (س) با شجاعت و بصیرت خود، نه تنها الگویی برای نسل‌های گذشته بود، بلکه امروز نیز الهام‌بخش تمام مسلمانان در مسیر حفظ حق و ارزش‌های دینی است.