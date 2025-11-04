پخش زنده
امروز: -
یک شبکه تلویزیونی آمریکایی در گزارشی تحلیلی، ضمن مقایسه توان نظامی ونزوئلا و آمریکا، اذعان کرد که با وجود برتری فناورانه واشنگتن، استراتژی جنگ نامتقارن و پتانسیل بسیج میلیونها نیروی مردمی، هرگونه تهاجم نظامی به ونزوئلا را به یک درگیری طولانیمدت، پرهزینه و خونین برای ایالات متحده تبدیل خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ شبکه تلویزیونی آمریکایی یونیویزیون در گزارشی با استناد به ارزیابی کارشناسان امنیتی و دفاعی، به بررسی توانمندیهای نظامی ونزوئلا در یک درگیری احتمالی با آمریکا پرداخت. این گزارش تأیید میکند که ونزوئلا طی دو دهه گذشته با سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری و خریدهای تسلیحاتی عمده از متحدان خود نظیر روسیه، چین و ایران، توان نظامی خود را به شکل چشمگیری تقویت کرده و در جایگاه ۵۰ قدرت نظامی جهان قرار گرفته است.
هرچند این گزارش، با مقایسه بودجه نظامی ۸۹۵ میلیارد دلاری آمریکا در برابر بودجه ۴ میلیارد دلاری ونزوئلا، شانس موفقیت کاراکاس را در یک جنگ متعارف اندک میداند، اما بلافاصله به دو نقطه قوت استراتژیک اشاره میکند که محاسبات جنگ کلاسیک را بر هم میزند. اول، عمق استراتژیک و وسعت جغرافیایی ونزوئلاست که به گفته کارشناسان، اشغال کامل آن را برای هر نیروی مهاجمی به یک چالش لجستیکی عظیم تبدیل میکند. دوم و مهمتر، استراتژی جنگ نامتقارن و مقاومت مردمی است؛ این گزارش تأکید میکند که برگ برنده اصلی ونزوئلا نه در تجهیزات، بلکه در دکترین دفاعی آن نهفته است که بر اساس آن ارتش و نیروهای میلیسیا بولیواری آمادهاند تا هرگونه تهاجمی را به یک شورش طولانیمدت و جنگ شهری فرسایشی تبدیل کنند.
این گزارش به بخشی از تجهیزات پیشرفته ونزوئلا از جمله جنگندههای سوخو-۳۰، تانکهای T-۷۲B۱، سامانههای پدافند هوایی پیشرفته روسی و همچنین موشکهای ضدکشتی CM-۹۰ ساخت ایران اشاره کرده است.