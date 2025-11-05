به مناسبت روز ملی مازندران

چهاردهم آبان یادآور روز مهمی برای مازندرانی‌هایی است که نقش پررنگی را در تاریخ پرافتخار ایران زمین بازی کرده‌اند. این روز به نام مازندران نامگذاری شده است. در دل استان مازندران، جایی که سبزه‌های بی‌کران با آبی دریای خزر در آمیخته و کوه‌های البرز، چون نگهبانی مهربان بر این زمین سرسبز سایه افکنده‌اند، شهری زیبا و دلنشین قرار گرفته که نامش تنکابن است. این شهر که زمانی شهسوار و فیض‌بخش نامیده می‌شد، امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری شمال کشور شناخته می‌شود. روز ملی مازندران، نه تنها فرصتی برای جشن گرفتن فرهنگ غنی و طبیعت بکر این دیار، بلکه زمانی است برای تأمل در حفظ میراث سبزی که نسل به نسل به ما سپرده شده است. این روز که به عنوان روز ملی مازندران نامگذاری شده است، فرصتی برای پاسداشت فرهنگ، زبان و تاریخ پرافتخار این خطه از میهن عزیزمان است.

عکاس : محمد سلطانی