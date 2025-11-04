پخش زنده
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از کشف پروندهای که فردی با دادن اطلاعات کارتهای بانکی خودش، مبلغ ۲ میلیارد ریال از حسابش برداشت شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و با ارائه شکوائیه گفت: مدتی قبل فردی از شمارهای ناشناس با من تماس گرفت و خودش را کارمند دولت معرفی کرده و به بهانههای مختلف، اطلاعات کارتهای بانکی و کدهای تراکنش بانکی را از من دریافت کرد، بعد از مدتی متوجه برداشت مبلغ ۲ میلیارد ریال از حساب بانکی خودم شدم که خواهان رسیدگی هستم.
این مقام سایبری افزود: برای رسیدگی به شکایت این شهروند بزهدیده و احقاقحق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
وی گفت: با هماهنگی مرجع قضائی و با تلاش کارشناسان پلیس فتا مبلغ به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
سرهنگ الوانی افزود: شهروندان از اعتماد بیجا به افراد ناشناس در فضای مجازی جدا خودداری کرده و بههیچعنوان اطلاعات کارتهای بانکی و همچنین کدهای تراکنشهای بانکی خودشان را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و درصورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.