از بلاتکلیفی واگذاری زمین جوانی جمعیت تا بوستانی که ساخته نشد را در شهروندخبرنگار ببینید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندان از نبود روشنایی در بوستان پارک بزرگ شهر یزد، نابسامانی بلوار در نصرآباد تفت، بلاتکلیفی واگذاری زمین جوانی جمعیت در اردکان و ساخته نشدن بوستان در شهرک صدوقی تفت گلایه کردهاند.
مدیر منطقه دو شهرداری یزد: خرید ترانسفرماتور برق انجام گرفته و تا ۲۰ روز آینده مشکل برق این بوستان برطرف میشود.
مدیر راهداری و حمل و نقل جادهای تفت: زیرسازی و عملیات بلوار از سوی دهیاری انجام شده و آسفالت آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.
مدیر راه و شهرسازی اردکان: تعدادی از قطعهها بالای ۲۰۰ متر بوده و کارشناس باید قیمت گذاری کرده و مازاد آن را خانوادهها پرداخت کنند که واگذاری تا یک ماه آینده انجام میشود.
شهردار تفت: محلی که قرار بود بوستان شود به چند قطعه مسکونی تبدیل خواهد شد.