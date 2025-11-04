به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از نبود روشنایی در بوستان پارک بزرگ شهر یزد، نابسامانی بلوار در نصرآباد تفت، بلاتکلیفی واگذاری زمین جوانی جمعیت در اردکان و ساخته نشدن بوستان در شهرک صدوقی تفت گلایه کرده‌اند.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد: خرید ترانسفرماتور برق انجام گرفته و تا ۲۰ روز آینده مشکل برق این بوستان برطرف می‌شود.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تفت: زیرسازی و عملیات بلوار از سوی دهیاری انجام شده و آسفالت آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

مدیر راه و شهرسازی اردکان: تعدادی از قطعه‌ها بالای ۲۰۰ متر بوده و کارشناس باید قیمت گذاری کرده و مازاد آن را خانواده‌ها پرداخت کنند که واگذاری تا یک ماه آینده انجام می‌شود.

شهردار تفت: محلی که قرار بود بوستان شود به چند قطعه مسکونی تبدیل خواهد شد.