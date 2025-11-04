به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۱۳ آبان، از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت رزلان بن علی از مالزی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ - ۲ به تساوی پایان رسید. آرش رضاوند (۸) و محمد عسگری (۶+۹۰) برای سپاهان و سلیمان میرزویف (۲۵) و گرونوف (۶۲) برای آخال در این بازی گلزنی کردند.

تیم آخال از دقیقه ۶۶ با اخراج رحمانف، ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی - محمد دانشگر - محمدامین حزباوی - آریا یوسفی - احسان حاج‌صفی - امید نورافکن - آرش رضاوند - محمدمهدی لطفی - آریا شفیع‌دوست - ایوان سانچس و کاوه رضایی

ترکیب آخال:

باگتییار سورگنوف، بگل‌محمد بیکی‌مرادوف، حق‌محمد بشیموف، نزار تو واکیلف، قربان آناآنااف (کارت زرد)، المان تاگایف، سلیمان میرزویف، اوراز اورازاف، بردی‌یف کاکاگِلی، علی‌بک عبدالرحمانوف، دووران خوجام‌محمداف





در جدول گروه سه الحسین اردن با ۶ امتیاز در صدر قرار دار و تیم‌های سپاهان با ۴ و آخال یک امتیاز دوم و سوم هستند.



در این گروه موهان باگان هند با دستور AFC از رقابت‌ها کنار رفت.