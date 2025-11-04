به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تیم ملی کوراش برای آمادگی هر چه بیشتر مسابقات آسیایی، اولین اردوی خود را با شرکت ۳۰ ورزشکار به میزبانی صنایع اسفراین مجتمع فولاد، شرکت لوله گستر و شرکت آذین فورج در این شهرستان برگزار کرد.

الیاس علی اکبری سر مربی تیم ملی کوراش گفت: قطعا اردو های تیم ملی وقتی‌که در مهد رشته کوراش خراسان شمالی برگزار می شود، هم برای تیم ملی یک خروجی خیلی خوب دارد و هم برای شهرها که به گونه ای پشتیبانی خوب برای تیم ملی هستند.