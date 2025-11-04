قدردانی از حضور پرشور مردم ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با صدور پیامی از حضور گسترده و آگاهانه مردم در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ دربخشی از این پیام که بوسیله یکی از دانش آموزان قرائت شد آمده است: مردم بصیر ایلام بار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، همبستگی، هوشیاری و پایبندیشان به آرمانهای نقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
این حضور دشمنشکن در حالی رقم خورد که رسانههای معاند تلاش داشتند با فضاسازی روانی، مشارکت مردم را کمرنگ کنند، اما مردم ایلام همگام با ملت ایران، نقشههای دشمنان را ناکام گذاشتند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام از همه اقشار مردم بهویژه خانوادههای شهدا، دانشآموزان و دانشجویان برای خلق این حماسه قدردانی کرده و سربلندی ملت ایران را از خداوند متعال خواستار شده است.