ستاد برگزاری بازیهای کشورهای اسلامی مراسم قرعه کشی رقابتهای بوکس مردان و بانوان را که قرار بود عصر امروز برگزار شود به فردا (چهارشنبه) موکول کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی مسابقات بوکس مردان و زنان که طبق برنامه از قبل اعلام شده قرار بود عصر امروز برگزار شود به فردا موکول شد تا مشتزنان این رقابتها با یک روز تاخیر مبارزات خود را آغاز کنند.
تیمهای ملی بوکس کشورمان در بخش مردان با حضور دانیال شهبخش (وزن ۶۰ کیلوگرم)، علی حبیبینژاد (وزن ۶۵ کیلوگرم) و محمد نورانی (وزن ۸۰ کیلوگرم) با سرمربیگری همایون امیری ومربیگری قارونی و در بخش بانوان با ترکیب غزاله رسولی (وزن ۵۱ کیلوگرم) و ندا کوثری (وزن ۶۵ کیلوگرم) و مربیگری صبا معدنی معدنی در این بازیها حضور دارند.