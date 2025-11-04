پخش زنده
روایت نانوایی خانوادگی آقای بهمنی که با همسر و فرزندانش به عنوان کوچک ترین شاطران دنیا، نان سنگگ سفره گرم اهالی محل را پخت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علیرضا بهمنی، ۳۸ ساله با ۲۶ سال سابقه شاطری، از ۱۴ سالگی با گرمای تنور آشنا شد و حالا با همسرش زهرا و ۶ فرزندشان، نانوایی خانوادگیشان را در قم میگردانند.
دو سال پیش، کمبود کارگر و درآمد کم نانوایی، خانواده را به چالش کشید، اما زهرا داوطلب شد تا کنار شوهرش بایستد و بگوید: «چراغ نانوایی روشن میماند، من و بچهها کمک میکنیم.» حالا فرزندان کوچکشان هم درس شاطری میگذرانند و با پارو، نان سنگک را از تنور بیرون میآورند.
مشتریان عاشق صدای خنده بچهها و نان تازهشان هستند و صف میبندند.