به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علیرضا بهمنی، ۳۸ ساله با ۲۶ سال سابقه شاطری، از ۱۴ سالگی با گرمای تنور آشنا شد و حالا با همسرش زهرا و ۶ فرزندشان، نانوایی خانوادگی‌شان را در قم می‌گردانند.

دو سال پیش، کمبود کارگر و درآمد کم نانوایی، خانواده را به چالش کشید، اما زهرا داوطلب شد تا کنار شوهرش بایستد و بگوید: «چراغ نانوایی روشن می‌ماند، من و بچه‌ها کمک می‌کنیم.» حالا فرزندان کوچکشان هم درس شاطری می‌گذرانند و با پارو، نان سنگک را از تنور بیرون می‌آورند.

مشتریان عاشق صدای خنده بچه‌ها و نان تازه‌شان هستند و صف می‌بندند.