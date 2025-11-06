پخش زنده
سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به مناسبت روز جهانی داوطلب، اولین رویداد رسانهای «هما»، روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در دفاع مقدس ۱۲ روزه را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در نظر دارد در اقدامی متفاوت و متمایز با سالهای گذشته، به مناسبت روز جهانی داوطلب اولین رویداد رسانهای «هما» (روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در دفاع مقدس دوازده روزه) را برگزار کند.
این رویداد با هدف بازتاب روایتهای مردمی از ایثار، فداکاری و همبستگی در شرایط ویژه بحرانها و با تاکید و تمرکز بر جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار میشود.
در جنگ ۱۲ روزه به مثابه دومین دفاع مقدس مردم در مقابل دشمن متجاوز، شاهد موجی از وحدت و ایثار در میان مردم بودیم که نشان از عمق فرهنگ نوعدوستی در جامعه ایرانی دارد و شایسته است تا این روایتهای انسانی به زبان تصویر، صدا و هنر منتقل و الگوسازی شود.
عنوان «هُما» برگرفته از سه واژه «همدلی، مقاومت و امید» است و این رویداد در چند بخش شامل فیلم کوتاه (حداکثر ۱۱۲ ثانیه)، عکس، پوستر و پادکست برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ به نشانی helaleman.rcs.ir یا صفحه مجازی @HOMAmediaevent ارسال کنند.
با داوری آثار، به منتخبان و صاحبان آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. این رویداد گامی نو برای روایتگری مردمی در مسیر خدمت، ایثار و امیدآفرینی است و تلاش میکند پیوند میان رسانه و ارزشهای انسانی را بیش از پیش تقویت کند.