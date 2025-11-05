رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گرمسار از راه اندازی یک سامانه برای بازدید علاقه‌مندان داخلی و خارجی از مناطق گردشگری این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رضا شاه حسینی مقدم گفت: گردشگران و علاقه مندان می توانند با ثبت نام در این سامانه از پارک ملی کویر، قصر بهرام و کاروانسرای عین الرشید بازدید کنند.

وی افزود: در گرمسار و ایوانکی ۶ دفتر خدماتی گردشگری فعال است که گردشگران می توانند از طریق دفاتر خدمات گردشگری و یا سامانه www.iranemp.ir ثبت نام کنند.