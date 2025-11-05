به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرج الله ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان بر جدیت در اجرای مانور زلزله فرضی و اطلاع رسانی مناسب تاکید کرد و گفت : نیروهای اجرایی،امدادی،نظامی،انتظامی و خدمات رسان برای شرکت در این مانور آماده هستند.

ایلیات گفت: با ارزیابی این مانور برای رفع کمبود تجهیزات و نیرویِ انسانی در مخاطرات طبیعی احتمالی برنامه ریزی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: مانور زلزله فرضی پانزدهم آبان با هدف فراهم سازی مقابله با مخاطرات طبیعی اجرا می شود.

کمال طاهریان گفت: هزار نفر با ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در این مانور مشارکت دارند.