\n\n\n\n\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f1\u06f8\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u067e\u0648\u0634 \u0628\u0635\u0648\u0631\u062a \u062f\u06cc\u0645 \u0648 \u06f2\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0622\u0628\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u062f\u0631\u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u062a\u0627 \u06f2 \u062a\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0645 \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u062f\u06cc\u0645\u00a0 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u06cc\u0646 \u06f2\u06f5\u06f0 \u062a\u0627 \u06f3\u06f0\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u062f\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0622\u0628\u06cc \u06f2 \u062a\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u062a\u062e\u0645\u0647 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0648\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n