به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، خادم، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، با تشریح اهمیت تنوع کوهزایی و اقلیمی کشور، بر نقش کلانی این عوامل در شکلگیری و تداوم اکوسیستمهای طبیعی تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود نظامهای حقوقی متنوع حاکم بر زمین در کشور، گفت: ایران به دلیل برخورداری از اقلیمها و زیستبومهای گوناگون، در موقعیتی بینظیر و در عین حال حساس قرار دارد که مدیریت هوشمند و دقیق منابع طبیعی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.
خادم، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را راهبر اجرایی در این عرصه خواند و افزود: این سازمان مأموریت دارد تا با مدیریت زیستبومهای طبیعی، به مقابله جدی با معضلاتی چون زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری بپردازد.
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی با تبیین دستور مستقیم مقام معظم رهبری برای مهار این چالشها، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه و ریاست محترم جمهوری نیز بر ضرورت پایش و مدیریت دقیق موضوعات مرتبط با زمین، تأکید ویژه داشتهاند که در پی آن، «سامانه پنجره واحد زمین» با هدف جمعآوری و پالایش دادههای مربوط به تخلفات و تصرفات غیرمجاز، طراحی و راهاندازی شد.
وی دو محور اصلی فعالیت این سامانه را «جلوگیری از آسیبهای ناشی از زمینخواری و تخریب زیستمحیطی» و «صیانت از امنیت غذایی و مقابله با تخریب اراضی کشاورزی» برشمرد و تصریح کرد: هدف نهایی، مدیریت کارآمد و یکپارچه این تخلفات و مشکلات در سطح ملی است.
خادم در ادامه با اشاره به اهمیت جلب و حمایت از سرمایهگذاری در این عرصه، افزود: در دل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، بسترهای لازم و بهترین تسهیلات برای سرمایهگذاران فراهم شده تا با اطمینان و آرامش خاطر بیشتر، در عرصه زمین و منابع طبیعی، سرمایهگذاری کنند.
این اقدامات در چارچوب برنامههای کلان حفاظت از منابع طبیعی و بهبود وضعیت اراضی کشور انجام شده و امید است با همکاری و همگرایی همه نهادهای مسئول، اهداف تعیینشده در این زمینه محقق شود.