به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان،فعالیت مراکز آموزشی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان در دو نوبت صبح و عصر فردا چهارشنبه (۱۴ آبان) به صورت غیر حضوری خواهد بود.

محمد جواد اشرفی با اشاره به اینکه فعالیت ادارات در این شهرستان‌ها از ساعت ۹:۳۰ دقیقه می‌باشد، افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی فعال خواهند بود.