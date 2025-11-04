معاون تنظیم‌گری و توسعه سکو‌های دیجیتال، بر الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های اداری و چالش‌های مربوط به مدیریت زمین در کشور تأکید کرد و گفت: ابزار‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی ارزشمند خواهند بود که بتوانند مشکلات سازمانی و ملی را حل کنند.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مباشری در نشست تخصصی سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به نقش راهبردی پلتفرم‌ها در همگرایی زیست‌بوم‌های نوآوری، کارآفرینی و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: رویکرد پلتفرمی می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش بورواسی و تسهیل فرآیند‌ها باشد.

مباشری به معضلات موجود در حوزه زمین پرداخت و اظهار داشت: برای بهره‌برداری از زمین، مردم ناگزیر از گذراندن فرآیندهای طولانی اداری و دریافت مجوز از حاکمیت هستند که نتیجه آن، ایجاد صف‌های طولانی و بروکراسی پیچیده است. این شرایط به برداشت‌های غیرمجاز و نابودی زمین‌های کشاورزی مرغوب منجر شده است.

وی با ارائه آمار هشداردهنده‌ای عنوان کرد: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور، فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد آن را زمین‌های مرغوب کشاورزی تشکیل می‌دهند و براساس آخرین آمار، تنها ۱۸.۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داریم که با نرخ کنونی زمین‌خواری، امنیت غذایی آینده کشور به شدت تهدید می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات هشدار داد: استفاده نادرست از زمین می‌تواند بحران‌هایی همچون ریزگردها و آلودگی‌های زیست‌محیطی را تشدید کند. وی پیشگیری را راهکار اصلی دانست و بر ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای صدور مجوز و ساماندهی اراضی تأکید کرد تا زمان راه‌اندازی کسب‌وکارها به حداقل برسد.

مباشری با بیان اینکه زمین تنها منبعی است که امکان واردات آن از خارج وجود ندارد، گفت: حفظ و صیانت از این سرمایه ملی باید در اولویت باشد و راهکارهای فناورانه برای جلوگیری از سوءاستفاده از اراضی کشاورزی طراحی شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت کار تیمی، از سامانه زمین به عنوان یکی از دستاوردهای مهم ملی نام برد که حاصل همکاری نزدیک قوای قضائیه، مقننه و مجریه است. این همکاری نمونه‌ای موفق از کار جمعی است که می‌تواند به حفاظت از منابع زمین بینجامد.