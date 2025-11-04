به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت شهادت جانباز سرافراز مرادعلی صدیق به شرح زیر است:

«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین»

خبر شهادت جانباز سرافزار، مرحوم مغفور مرادعلی صدیق موجب تأثر گردید.

جانبازان معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ایمان و اعتقادی راسخ و فداکاری و ایثار در برهه‌های مختلف و به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس افتخارآفرین شدند و امروز مایه فخر و غرور ملت شریف ایران هستند، آنان همواره صبر و شکیبایی را پیشه خود قرار دادند و از همه توان خود در پیشبرد اهداف نظام و پاسداشت آرمان‌های آن گام برداشتند، و در نهایت در جوار رحمت الهی آرام گرفتند.

اینجانب شهادت جانباز سرافراز مرادعلی صدیق را به مردم شریف استان لرستان و خانواده گرامی این شهید والا مقام تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده، و همجواری با همرزمان شهیدش و صبر و آرامش برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.