پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در لرستان در پی شهادت جانباز، مرادعلی صدیق
نماینده ولی فقیه در استان لرستان با صدور پیامی شهادت جانباز سرافراز مرادعلی صدیق را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت شهادت جانباز سرافراز مرادعلی صدیق به شرح زیر است:
«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین»
خبر شهادت جانباز سرافزار، مرحوم مغفور مرادعلی صدیق موجب تأثر گردید.
جانبازان معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ایمان و اعتقادی راسخ و فداکاری و ایثار در برهههای مختلف و بهویژه در هشت سال دفاع مقدس افتخارآفرین شدند و امروز مایه فخر و غرور ملت شریف ایران هستند، آنان همواره صبر و شکیبایی را پیشه خود قرار دادند و از همه توان خود در پیشبرد اهداف نظام و پاسداشت آرمانهای آن گام برداشتند، و در نهایت در جوار رحمت الهی آرام گرفتند.
اینجانب شهادت جانباز سرافراز مرادعلی صدیق را به مردم شریف استان لرستان و خانواده گرامی این شهید والا مقام تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده، و همجواری با همرزمان شهیدش و صبر و آرامش برای بازماندگان مسئلت مینمایم.