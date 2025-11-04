امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دارایی‌های فراموش شده دولت، امید‌های نیمه تمام

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳- ۲۱:۳۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بی‌ثباتی قیمت برنج
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
خبرهای مرتبط

صدور مجوز مولد سازی دو ملک دانشگاه پیام نور بیرجند

اختصاص ۵ درصد درآمد مولدسازی وزارت راه به ساخت مسکن محرومان

پیش بینی تحقق حدود ۷۰ درصدی منابع مولد سازی در سال ۱۴۰۴

برچسب ها: مولدسازی دارایی‌های دولت ، فروش اموال مازاد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 