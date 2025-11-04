پس از آن‌که نیرو‌های شبه‌نظامی شهر محاصره‌شده و گرفتار قحطی «الفاشر» در دارفور را تصرف کردند، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که جنگ در سودان «به‌طور فزاینده‌ای از کنترل خارج شده» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، خواستار آتش‌بس فوری در جنگ دو ساله اخیر سودان شد؛ جنگی که به یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده است.

گوترش گفت: «صد‌ها هزار غیرنظامی در این محاصره گرفتار شده‌اند. مردم از سوءتغذیه، بیماری و خشونت جان می‌بازند.» او به «گزارش‌های معتبر درباره اعدام‌های گسترده پس از ورود نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) به شهر» اشاره کرد.

بر اساس گزارش‌ها، نیرو‌های پشتیبانی سریع بیش از ۴۵۰ نفر را در یک بیمارستان کشته‌اند و در جریان تصرف شهر، اقدام به قتل‌های قومی‌محور و تعرض جنسی به غیرنظامیان کرده‌اند. این نیرو‌ها به مدت ۱۸ ماه الفاشر را در محاصره نگه داشته بودند و بیشتر منابع غذایی و اقلام ضروری برای ده‌ها هزار نفر را قطع کرده بودند.

نیرو‌های این گروه ارتکاب این جنایات را رد کرده‌اند، اما شهادت‌های فراریان، ویدئو‌های منتشرشده در فضای مجازی و تصاویر ماهواره‌ای، حکایتی آخرالزمانی از حمله آنها ارائه می‌دهند. به دلیل ضعف ارتباطات در منطقه، دامنه کامل خشونت‌ها هنوز مشخص نیست.

جنگ میان نیرو‌های پشتیبانی سریع و ارتش سودان از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد. طبق آمار سازمان ملل، بیش از ۴۰‌هزار نفر کشته شده‌اند، اما گروه‌های امدادی می‌گویند که شمار واقعی قربانیان ممکن است چندین برابر بیشتر باشد.

این درگیری‌ها بیش از ۱۴ میلیون نفر را آواره کرده و موجب شیوع بیماری‌ها شده است. دو منطقه از سودان درگیر قحطی هستند و خطر گسترش آن وجود دارد.

گوترش در پاسخ به این سوال که آیا نیرو‌های حافظ صلح بین‌المللی باید وارد سودان شوند، گفت: «مهم است که تمام جامعه جهانی و کسانی که در ارتباط با سودان نفوذ دارند، گرد هم آیند تا این جنگ را متوقف کنند.»

او همچنین تاکید کرد که باید «از ورود سلاح‌های بیشتر به سودان جلوگیری شود» و افزود: «ما باید سازوکار‌هایی برای پاسخ‌گویی ایجاد کنیم، زیرا جنایاتی که در حال وقوع هستند، بسیار وحشتناک‌اند.»

طبق گزارش شبکه پزشکان سودان، در حمله پهپادی نیرو‌های پشتیبانی سریع به بیمارستان کودکان در شهر کرنوی در دارفور شمالی، هفت نفر از جمله کودکان کشته شدند و پنج نفر دیگر، از جمله دو کودک، به‌شدت زخمی شدند.

طبق اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل، از زمان تصرف الفاشر توسط این گروه، نزدیک به ۷۱ هزار نفر آواره شده‌اند. به گفته شورای پناهندگان نروژ که اردوگاه آوارگان را اداره می‌کند، چند هزار نفر توانسته‌اند خود را به نزدیک‌ترین اردوگاه در طویله، در ۶۵ کیلومتری الفاشر برسانند.