به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی زنجان گفت: در حاشیه نمایشگاه تخصصی کشاورزی زنجان، مراسم تجلیل از ۴۴ کشاورز نمونه استانی و ملی برگزار می‌شود که هدف آن قدردانی از تلاش‌های برترین فعالان این حوزه و ترویج تجربیات موفق میان بهره‌برداران است.

پیمان افزود: این مراسم در روز دوم نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، تجهیزات آبیاری و گلخانه ای در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی زنجان( کاسپین) با حضور مسئولان استانی، فعالان بخش کشاورزی و جمعی از کشاورزان پیشرو برگزار خواهد شد. از میان برگزیدگان، چهار نفر در سطح ملی از شهرستان‌های خرمدره، خدابنده، سلطانیه و زنجان انتخاب شده‌اند و سایر نمونه‌ها از دیگر شهرستان‌های استان در این برنامه شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به گستره فعالیت برگزیدگان در رشته‌هایی چون زراعت، باغبانی، صنایع تبدیلی، دام و طیور، زنبورداری، شیلات و مکانیزاسیون کشاورزی گفت: علاوه بر کشاورزان نمونه، بیش از ۱۵۰ بهره‌بردار فعال و پیشرو نیز در این مراسم حاضر خواهند بود تا ضمن آشنایی با طرح‌های موفق، در کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های انتقال دانش مشارکت کنند.

وی افزود: نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان زنجان از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود و شامل بخش‌های مختلفی از جمله ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده ها، تجهیزات آبیاری و گلخانه ای خواهد بود.

مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان گفت: برگزاری این رویدادها با هدف هم‌افزایی میان کشاورزان و شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت زنجیره ارزش تولید و معرفی الگوهای نوین بهره‌وری در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی شده تا مسیر پایداری تولیدات استان هموارتر شود.