به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

در نیمه اول بازی این شاگردان محرم نوید کیا بودند، که از حریف پیش افتاد و تا دقایق پایانی نیمه اول بازی را کنترل کرد اما آخالی‌ها موفق شدند گل تساوی را به ثمر برسانند.

در آغاز نیمه دوم وضعیت برای سپاهان بدتر شد و گل دوم را نیز دریافت کرد؛ اخراج بازیکن آخال به نظر می‌رسید که کار را برای سپاهان راحت‌تر خواهد کرد اما سپاهانی‌ها برای رسیدن گل تساوی تا آخرین ثانیه‌ بازی منتظر ماندند تا در نهایت این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

این سومین دیدار سپاهان در این فصل از مسابقات بود، زردپوشان در ۲ بازی گذشته یک برد و یک باخت در کارنامه ثبت کرده بودند و آخال از دو بازی گذشته امتیازی کسب نکرده بود.