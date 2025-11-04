امروز: -
لیگ قهرمانان آسیا / سپاهان ایران - آخال ترکمنستان

در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید
عکاس :احسان جزینی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ - ۲۲:۳۶
برچسب ها: لیگ قهرمانان آسیا ، فوتبال
