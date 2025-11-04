توزیع بیش از ۱۲۷۵ تن کود شیمیایی بین کشاورزان اسکو
مدیر جهاد کشاورزی اسکو از توزیع بیش از ۱۲۷۵ تن انواع کود شیمیایی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در بین بهرهبرداران بخش کشاورزی این شهرستان در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
ابوالفضل فرشبافیان تامین به موقع نهادههای کشاورزی را یکی از عوامل کلیدی در افزایش تولید و بهرهوری دانست و گفت: در سال زراعی امسال در مجموع ۸۱۸ تن و ۸۵ کیلوگرم کود ازته، ۲۳۱ تن کود فسفاته و ۲۲۵ تن و ۱۵ کیلوگرم کود پتاسه از طریق کارگزاران توزیع کود و با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو در بین بهرهبرداران توزیع شده است.
وی با بیان اینکه سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید پایدار است خاطرنشان کرد: توزیع به موقع کودهای شیمیایی یکی از موثرترین ابزارهای پشتیبانی از کشاورزان محسوب میشود و استفاده به موقع از این نهادهها نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات دارد.
فرشبافیان با اشاره به اهمیت آزمون خاک در مدیریت تغذیه گیاهان اظهار کرد: در سالهای اخیر با اجرای طرحهای آموزش چهرهبهچهره و برگزاری کارگاههای تغذیه گیاهی، کشاورزان منطقه بیش از گذشته با اصول مصرف بهینه کود آشنا شدهاند که این امر موجب کاهش هزینههای تولید و بهبود کیفیت محصولات شده است.
وی در پایان با قدردانی از همراهی بهرهبرداران، دهیاران و شوراهای روستایی در اجرای برنامههای بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد: با استمرار تامین به موقع نهادهها و تداوم همکاری میان کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی روند افزایش تولید و ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی شهرستان اسکو ادامه یابد.