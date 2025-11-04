به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در بیش از ۲۸۰ غرفه نمایشگاه، ۸۰ غرفه متعلق به استان کرمان است و هنرمندان ۱۶ شهر جهانی صنایع دستی کشورمان در نمایشگاه حضور دارند.

پروانه حیدری معاون دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی، معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در مراسم گشایش نمایشگاه اعلام کرد: تعدادی فعالان و هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور در اینجا جمع شده‌اند تا توانمندی خود را به نمایش بگذارند.

نیکروسرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز گفت: نمایشگاه صنایع دستی در آستانه نوروز برگزار خواهد شد .

ساعت بازدید امروز و فردا ۱۵ تا ۲۲ و پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۱ تا ۲۲ خواهد بود.