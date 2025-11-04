پخش زنده
امروز: -
هفدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی کرمان با حضور بازرس معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، در محل دائمی نمایشگاههای جنوب شرق (جاده باغین) افتتاح شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در بیش از ۲۸۰ غرفه نمایشگاه، ۸۰ غرفه متعلق به استان کرمان است و هنرمندان ۱۶ شهر جهانی صنایع دستی کشورمان در نمایشگاه حضور دارند.
پروانه حیدری معاون دفتر بازاریابی و تجاریسازی، معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در مراسم گشایش نمایشگاه اعلام کرد: تعدادی فعالان و هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور در اینجا جمع شدهاند تا توانمندی خود را به نمایش بگذارند.
نیکروسرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز گفت: نمایشگاه صنایع دستی در آستانه نوروز برگزار خواهد شد .
ساعت بازدید امروز و فردا ۱۵ تا ۲۲ و پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۱ تا ۲۲ خواهد بود.