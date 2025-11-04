پخش زنده
امروز: -
مراسم پایانی دومین جشنواره آرای برتر قضات برای اصلاح مجرمان برگزار و از قضات برگزیده قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، در این آیین محمدباقر اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان گفت: در این دوره، آقایان احسان عباسزاده (رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان)، حجتالاسلام ابوالفضل فرحبخش (رئیس دادگستری شهرستان بم)، رضا یعقوبی (دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند)، رضا خالداری (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان) و علیاکبر صالحی (رئیس حوزه قضائی بخش روداب) به عنوان قضات برتر معرفی شدند.
محمد باقر اسلامی با اشاره به روند برگزاری جشنواره افزود: جشنواره آرای برتر مبتنی بر نهادهای ارفاقی ببرای ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحمحوری در نظام دادرسی، از دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پس از انتشار فراخوان از اول تیر امسال، ۴۷ رأی ۲۴ قاضی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد..