به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، در این آیین محمدباقر اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان گفت: در این دوره، آقایان احسان عباس‌زاده (رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان)، حجت‌الاسلام ابوالفضل فرحبخش (رئیس دادگستری شهرستان بم)، رضا یعقوبی (دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند)، رضا خالداری (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان) و علی‌اکبر صالحی (رئیس حوزه قضائی بخش روداب) به عنوان قضات برتر معرفی شدند.

محمد باقر اسلامی با اشاره به روند برگزاری جشنواره افزود: جشنواره آرای برتر مبتنی بر نهاد‌های ارفاقی ببرای ترویج عدالت ترمیمی و اصلاح‌محوری در نظام دادرسی، از دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پس از انتشار فراخوان از اول تیر امسال، ۴۷ رأی ۲۴ قاضی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد..