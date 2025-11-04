سند دار شدن ۱۳۴ هزار و ۳۶۶ قطعه از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از سند دار شدن ۱۳۴ هزار و ۳۶۶ قطعه از اراضی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
علیرضا محمد نژاد داریانی در گفتگو با خبرنگاران گفت:با پیگیریهای انجام شده و در راستای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) اراضی کشور، با صدور سند حدنگار برای ۵۳۹ هزار و ۸۳۷ هکتار از اراضی زراعی و باغی موافقت شد.
وی بیان کرد:این اقدام در چارچوب برنامه ملی حدنگاری و با هدف تثبیت مالکیت، پیشگیری از تجاوز به اراضی کشاورزی، شفافسازی مرزهای ملکی و تسهیل در صدور اسناد رسمی انجام گرفته است.
محمدنژاد افزود: اجرای این طرح با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در حال پیگیری است و پس از تکمیل مراحل فنی نقشهبرداری و تطبیق نقشهها با اطلاعات ثبتی، اسناد حدنگار برای بهرهبرداران واجد شرایط صادر خواهد شد.