به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا محمد نژاد داریانی در گفتگو با خبرنگاران گفت:با پیگیری‌های انجام شده و در راستای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) اراضی کشور، با صدور سند حدنگار برای ۵۳۹ هزار و ۸۳۷ هکتار از اراضی زراعی و باغی موافقت شد.

وی بیان کرد:این اقدام در چارچوب برنامه ملی حدنگاری و با هدف تثبیت مالکیت، پیشگیری از تجاوز به اراضی کشاورزی، شفاف‌سازی مرز‌های ملکی و تسهیل در صدور اسناد رسمی انجام گرفته است.

محمدنژاد افزود: اجرای این طرح با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در حال پیگیری است و پس از تکمیل مراحل فنی نقشه‌برداری و تطبیق نقشه‌ها با اطلاعات ثبتی، اسناد حدنگار برای بهره‌برداران واجد شرایط صادر خواهد شد.