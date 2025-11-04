پخش زنده
امروز: -
کاکاگلدی بردیف دروازهبان آخال بهعنوان بهترین بازیکن تقابل سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲ انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال سپاهان ایران و آخال ترکمنستان امشب ۱۳ آبان، در قالب چهارمین دیدار از مرحله گروهی مسابقات لیگقهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برابر هم قرار گرفتند.
پس از پایان این تقابل، کاکاگلدی بردیف دروازهبان آخال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بهعنوان بهترین بازیکن دیدار تیمهای سپاهان ایران و آخال ترکمنستان انتخاب شد.
بردیف در جریان این مسابقه و در کنار دو گلی که دریافت کرد، واکنشها و سیوهای مناسبی داشت.